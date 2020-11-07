İtfaiye ekibi, dumandan zehirlenen tavşana kalp masajı yaptı - MUĞLA
- İtfaiye ekibinin yangında dumandan zehirlenen tavşana kalp masajı yapması - İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmasıİtfaiye ekibi, dumandan zehirlenen tavşana kalp masajı yaptıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Fethiye ilçesinde itfaiye ekibi, bir evde çıkan yangında dumandan zehirlenen tavşana kalp masajı yaptı.Cami Mahallesi 1181 Sokak'taki evde kimse bulunmadığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.Evin içinde dumandan etkilenen tavşanı gören ekipler, hayvana bir süre kalp masajı yaptı. Ekiplerin müdahalesine rağmen tavşan ile bir kuş öldü.
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