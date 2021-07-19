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İtfaiye ekibi Derinöz barajındaki faciayı anlattı
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19 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İtfaiye ekibi Derinöz barajındaki faciayı anlattı

İtfaiye ekibi Derinöz barajındaki faciayı anlattı

İtfaiye müdürünün boğulan kişileri buldukları anları anlatması

( AMASYA ) AMASYA

Sosyal Medya Kamera Sudan Bulduk İtfaiyeciler 


- Amasya’nın Suluova ilçesindeki Derinöz Baraj Gölü'nde boğulan aynı aileden 5 kişiyi sudan çıkartan itfaiyeciler o anları anlattı. Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürü Selim Keleş, barajın kıyısında çekirdek yiyen iki çocuğun suya kapılması üzerine diğer aile fertlerinin de suya atladığını belirtti.
İtfaiye bünyesindeki su altı arama-kurtarma ekiplerinin ihbar üzerine olay yerine gelerek 5 kişiyi sudan çıkarttı belirten Keleş, “Önce hala, ardından babaanne sonra çocukları, en son amcayı bulduk. Maalesef hepsi eks vaziyetteydi. Barajın dibi balçık ve görüntü mesafesi yoktu. Bu koşullarda çalışmamızı tamamladık” dedi.
Çalışma sonucu önce Elif Semiz ve Sultan Cenik, bir süre sonra da Emrullah, Havvanur ve Levent Cenik’in cansız bedeni sudan çıkarıldı. Ayaklarını suya soktuğu anlar kamerada Öte yandan Emrulah Cenik'in, olaydan birkaç saat önce göl kenarında ayaklarını suya soktuğu anları sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.
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