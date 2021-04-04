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04 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
İtfaiye çatı çatı dolaşıp kedi topladı

İtfaiye çatı çatı dolaşıp kedi topladı

İTFAİYE EKİPLERİNİN HER İKİ OLAYA MÜDAHALE ETMESİ

( ORDU )- İtfaiyeden 1 saatte 2 kedi operasyonu ORDU

Çatı Katı Kedi Operasyonu Barla Sokak Kedisi Hayvan 


- Ordu'nun Ünye ilçesinde itfaiye ekiplerine yapılan ihbarlarda farklı mahallelerde çatı katına çıkan iki kedi yapılan operasyonla kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, Liseler Mahallesi Köprü Sokak üzerinde bulunan Ayşe Ocaktan'a ait ev kedisi olan Karamel, evdekilerin dalgınlığından faydalanarak yan binanın çatısına çıktı. Ailenin kediyi yan komşularının binasının çatısında fark etmesi üzerine olay yerine Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği'ne bağlı ekipler çağrıldı. Ekiplerin çatıya merdivenle çıktığını gören Karamel isimli kedi kendi imkanıyla aşağı indi. Aynı saatlerde Burunucu Mahallesi Bağdatlı Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın çatısına çıkan sokak kedisinin bağırtısını duyan mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin merdivenle çatıya çıkmasıyla sokak kedisi kendi imkanıyla aşağı inerken, her iki kedinin de kurtarıldığı olayda vatandaşların hayvanlara karşı duyarlılıkları ise dikkat çekti. (HA-
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