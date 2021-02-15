İtfaiye aracı tüneldeki yangına vagonla demiryolundan ulaştı



- Amasya-Tokat sınırında bir tünelde çıkan yangına müdahale etmeye çalışan itfaiyeci aracı karayolu ile gidilemeyen bölgeye vagonun üstünde demiryolundan ulaştı. Edinilen bilgiye göre, Kızoğlu Tren İstasyonu yakınlarındaki tünelde yalıtım malzemelerinin alev alması sonucu yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri karayolu ile en yakın noktaya ulaştı. Sonrasında raylarda hareket eden mobil araca bağlı vagona yüklenen itfaiye aracı yangın yerine ulaştırıldı. Alevler ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye aracının vagona yüklenip taşındığı o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. (MÇ-SLH-Y)



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