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15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İtfaiye aracı tüneldeki yangına vagonla demiryolundan ulaştı

İtfaiye aracı tüneldeki yangına vagonla demiryolundan ulaştı

İtfaiye aracının vagona bindirilişi. Aracın vagon üstünde intikali. Tünelin içinden fotoğraflar ve alevlere müdahale edildiği anların fotoğrafları.

( AMASYA ) - AMASYA

İtfaiye Aracı Yangın Yeri Harekete Geç Cep Telefonu Yangına Müdahale 


- Amasya-Tokat sınırında bir tünelde çıkan yangına müdahale etmeye çalışan itfaiyeci aracı karayolu ile gidilemeyen bölgeye vagonun üstünde demiryolundan ulaştı. Edinilen bilgiye göre, Kızoğlu Tren İstasyonu yakınlarındaki tünelde yalıtım malzemelerinin alev alması sonucu yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri karayolu ile en yakın noktaya ulaştı. Sonrasında raylarda hareket eden mobil araca bağlı vagona yüklenen itfaiye aracı yangın yerine ulaştırıldı. Alevler ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye aracının vagona yüklenip taşındığı o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. (MÇ-SLH-Y)
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