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29 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
İtfaiye aracı devrildi: 2 yaralı

İtfaiye aracı devrildi: 2 yaralı

Tokat'ta devrilen itfaiye aracı

Hastane İtfaiye Aracı Kamera Belediye Çalışanı Polis Ekipleri 

-Ters dönen itfaiye aracı
-Olayı gören bir belediye çalışanı ile röp
-Detay

( TOKAT ) - TOKAT

- Tokat’ta, geri giden itfaiye aracının depo girişindeki boşluğa devrilmesi soncu meydan gelen kazada 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre; Tokat Belediye Park Bahçeler Müdürlüğü bahçesinde bulunan güvenlik kameraları tamiri için görevlendirilen itfaiye aracı merdiveni ile çalışma yapıldı. Muzaffer Kibar idaresindeki itfaiye aracı geri geri çıkarken depo girişindeki boşluğa arka tekeri düştü. İtfaiye aracı boşluğa düşerek ters dönerken itfaiye aracının sepeti üzerinde bulunan bilgi işlem görevlisi Ahmet Eker kendi yere atarak ezilmekten son anda kurtuldu. Devrilen itfaiye aracından sürücü ile birlikte üzerindeki kişi hafif yaralı olarak kurtuldu. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Olay yerinde polis ekipleri inceleme yaptı. (Nİ-GF-
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