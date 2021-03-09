- İtalyan DJ'in Göbeklitepe'de sahne alması tepkiye neden oldu

-Gene DJ performansından detaylar



( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle 'tarihin sıfır noktası' olarak nitelendirilen UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe'de, İtalyan DJ Deborah de Luca'nın performans gösterisi düzenlemesi tepkiye neden oldu. Şanlıurfa’da İtalyan DJ Deborah de Luca, Göbeklitepe'de performans gösterisi yaptı. Luca'nın Göbeklitepe'de sahne aldığı anlar, YouTube kanalında da canlı yayınlandı. Tarihin sıfır noktasında lazer ışıkları gösterisinde çaldığı müzik eşliğinde dans eden Deborah de Luca'nın bu performansına bazı sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi. Göbeklitepe ören yerinin eski kazı başkanı olan ve 7 yıl önce hayatını kaybeden Alman Arkeolog Klaus Schmidt'in eşi Çiğdem Köksal Schmidt de Göbeklitepe'de düzenlenen programa tepki gösterdi. Schmidt sosyal medya hesabından, "İçim sızlıyor, nefesim daralıyor. Göbeklitepe'yi koruyarak, on binlerce yıla saygıyla ziyaretçiye açmak bu mu? Çok üzgünüm, kelimeleri bulamıyorum artık anlatmak için" paylaşımında bulundu. (BB-SD-HA-Y)



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