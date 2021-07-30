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İtalya'ya kaçmaya çalışırken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi adliyede
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30 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
İtalya'ya kaçmaya çalışırken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi adliyede

İtalya'ya kaçmaya çalışırken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi adliyede

zanlıların adliyeye getirilmesi

Polis Memuru Yurt Dışı Gözaltı Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü 

-Adliyeden detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli'nin Gebze ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanan eski polis memuru 4 FETÖ/PDY silahlı terör örgütü şüphelisi adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütleri faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, örgüt üyesi olduğu belirlen eski polis memuru 4 şüphelinin yurt dışına kaçacağı bilgisine ulaşıldı. Şahısların yakalanması için ekipler tarafından Gebze ilçesi Balçık Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda, yurt dışına kaçma girişiminde bulunan 4 örgüt üyesi bir otomobil içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Bir tır ile Yunanistan’a kaçmak için plan yaptıkları şahsın yakalandığı araçta, yurtdışına kaçacakları sırada idrarlarını yapmak için yanlarına aldıkları özel şişeler ele geçirildi. Şahısların Yunanistan’dan sonra İtalya’ya kaçacakları öğrenildi. Gebze İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen şahıslar, tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.
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