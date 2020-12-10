Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
- İtalya Parlamentosu Conte'ye yeşil ışık yaktı

- İtalya Parlamentosu Conte'ye yeşil ışık yaktı

Conte’nin konuşmasından

Gesi İtalya Hükümet Milletvekili Nato 

-detay

( ROMA ) ROMA

- İtalya Parlamentosu, Başbakan Giuseppe Conte’ye Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM) fonlarında yapılacak değişiklikleri onaylamasını onayladı. İtalya Parlamentosu'nun her iki kanadı, Başbakan Giuseppe Conte’ye 10-11 Aralık tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde, Euro bölgesi kurtarma fonları olarak adlandırılan Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM) fonlarında yapılacak değişiklikleri onaylaması için yeşil ışık yaktı. Dün yapılan oylamalarda Parlamento'nun alt kanadı Temsilciler Meclisi reform kararını 239 red oyuna karşı 314 oyla, Senato ise 129'a karşı 156 oyla kabul etti. Başbakan Giuseppe Conte, Temsilciler Meclisi'nde yaptığı konuşmada hükümet ortaklarına seslenerek, "Hükümetin Avrupa'da mücadelesini verdiği işleri gerçekleştirebilmesi için çoğunluğu oluşturan güçlerin üst düzey dayanışmasına ihtiyacı var. Aramızda yaşanan görüş farklılıkları canlılık ve zenginlik işareti, yeter ki yapıcı yönde olsun ve enerji kaybına yol açarak ortak hedeflerimizden saptırmasın. Yakında Avrupa Birliği'nin geleceği görüşülecek ve sizi temin ederim ki İtalya burada başrolde için her türlü imkana sahip” ifadelerini kullandı. Koalisyon hükümeti ortaklarından 5 Yıldız Hareketi'nin fonların kullanımında yapılacak değişikliklere karşı tutumu, oylamanın Parlamento'dan geçmemesi halinde bir hükümet krizine yol açması ihtimali gündeme getiriyordu. Hükümet ortağının 56 milletvekili, daha önce bir mektup imzalayarak oturumda red oyu kullacaklarını açıklamıştı. Ancak 5 Yıldız Hareketi içinde yapılan görüşmeler sonrası Temsilciler Meclisi'nde hayır oyu kullanan vekil sayısı 13'te kaldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
İşte AK Parti Pursaklar Belediye Başkan Adayı Ayhan Yılmaz'ın projeleriİşte AK Parti Pursaklar Belediye Başkan Adayı Ayhan Yılmaz'ın projeleri
Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
AK Parti Referandum KampanyasıAK Parti Referandum Kampanyası
Cumhurbaşkanını Eleştiren CHPli Vekile Muhtarlardan TepkiCumhurbaşkanını Eleştiren CHPli Vekile Muhtarlardan Tepki
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı