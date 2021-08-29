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İtalya’dan gelen yük gemisi Kınalıada’da arızalandı
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29 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
İtalya’dan gelen yük gemisi Kınalıada’da arızalandı

İtalya’dan gelen yük gemisi Kınalıada’da arızalandı

Makine arızası yaşayan gemi

Arıza İtalya 

-Ekiplerin gemiyi çekmesi
-Genel ve detaylar

( İSTANBUL ) - İtalya’da gelen yük gemisi Kınalıada’da arızalandı- Ekipler gemiyi Ahırkapı’ya demirletti İSTANBUL

- İtalya’dan Ukrayna’ya seyir halindeyken Kınalıada açıklarında makine arızası yaşayan yük gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince Ahırkapı’ya demirletildi. İtalya’dan Ukrayna’ya seyir halinde olan Consolidator adlı, 190 metre boyundaki dökme yük gemisi makine arızası yaşadı. Kınalıada’da arıza yaşayan gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda kılavuz kaptan ve KURTARMA-7 Römorkörü eşliğinde arıza yaşadığı yerden alınarak Ahırkapı’ya demirletildi. (İD-
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