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02 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
- İtalya’da toprak kayması yolu kapattı

- İtalya’da toprak kayması yolu kapattı

toprak kaymasının meydana geldiği bölge

Sahil Yolu İtalya Toprak Kayması 

-detay

( ROMA ) ROMA

- İtalya’nın Salerno şehrinde kıyı kesiminde meydana gelen toprak kayması nedeniyle yol trafiğe kapandı. İtalya’nın Salerno şehrinde bulunan Amalfi kasabasında evlerin bulunduğu bölgede toprak kayması meydana geldi. Yerel saatle 09.30 sıralarında yamaçtan düşen parçalar nedeniyle sahil yolu trafiğe kapanırken, evler de boşaltıldı. Belediye Başkanı Daniele Milano yaptığı açıklamada, "Görgü tanıklarının ifadelerine göre zayiat bulunmuyor. Ancak bunun için henüz çok erken. Yolu temizlemek saatler alacak ve ancak o zaman kayıp olmadığından emin olabiliriz. Evlerin tahliyesine mutlaka devam edeceğiz" dedi.

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