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23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
- İtalya'da teleferik düştü: 9 ölü

- İtalya'da teleferik düştü: 9 ölü

Olay yerinden görüntüler

( ROMA ) ROMA

Hastane Gesi İtalya İtalyan Teleferik 


- İtalya’nın Piedmont bölgesinde bir teleferiğin düşmesi sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
İtalya’nın Piedmont bölgesinde Stresa-Mottarone hattına yakın bir noktada 11 kişinin bulunduğu bir teleferiğin kablosunun kopması nedeniyle düştüğü belirtildi. Olayın ardından bölgeye hava ambulansı sevk edildi. İtalyan kurtarma ekipleri tarafından yapılan açıklamada, olayda 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yaralı iki çocuğun hava ambulansıyla Torino'daki bir hastaneye götürüldüğü öğrenildi.
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