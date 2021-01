- İtalya'da son 24 saatte koronadan 649 can kaybı

- İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 649 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı sayısı 76 bin 329’a yükseldi. İtalya’da korona virüs salgınında can kayıpları artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte yapılan 135 bin 106 testte 15 bin 378 yeni pozitif vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 2 milyon 181 bin 619'a ulaştığı aktarıldı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 649 kişinin daha Covid-19 nedeni ile hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 76 bin 329’a yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, son 24 saatte 16 bin 23 kişinin daha iyileştiğini, aktif Covid-19 vaka sayısının 569 bin 161'e gerilediğini ifade etti.

İtalya'da yoğun bakımdaki Covid-19 hasta sayısının 10 kişi daha azalması ile yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 2 bin 569'a geriledi. Yeni kısıtlamalar için haftalık rapor bekleniyor Noel dönemi öncesinde bölgesel bazda tedbirler uygulanan İtalya'da, ulusal bazda önlemler 10 Ocak’a kadar devam edecek. Hükümet, 11 Ocak'tan sonra yürürlüğe konulacak olan bölgesel tedbirler için cuma günü yapılacak haftalık pandemi değerlendirmesini bekliyor. İtalya’da ilk ve orta dereceli okulların açılış tarihi 7 Ocak'tan 11 Ocak'a ertelendi. Campania bölgesinde ise sadece anaokullar ve ilkokulların 1. ve 2. sınıflar yüz yüze eğitime dönecek. Liselerde ise yüzde 50 kapasiteyle başlayacak olan yüz yüze eğitim ay sonuna ertelendi.



