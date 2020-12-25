- İtalya'da son 24 saatte korona virüsten 459 ölüm - İlk doz aşılar İtalya'ya ulaştı



- İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 459 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 71 bin 359’a yükseldi. Avrupa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında bilanço ağırlaşıyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 152 bin 334 test yapıldığı, 19 bin 37 yeni pozitif vaka tespit edildiği bildirildi.

Son 24 saatte 32 bin 324 kişinin virüsü yenerek iyileştiği, toplam vaka sayısının 2 milyon 28 bin 354’e ulaştığı ifade edildi. Ülkedeki toplam aktif Covid-19 hastası sayısının ise 579 bin 886’ya gerilediği aktarıldı. Son 24 saat içinde 459 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiği, Covid-9 kaynaklı toplam can kaybının ise 71 bin 359’a yükseldiği ifade edildi. İtalya'da yoğun bakımdaki Covid-19 hastası sayısında görülen azalma eğilimi devam etti. Sağlık Bakanlığı, salgına ayırılan yoğun bakım yataklarının 5’inin daha boşaldığını ve ülke genelinde Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısının 2 bin 584’e düştüğünü açıkladı.

İlk doz aşılar İtalya'ya ulaştı Belçika'dan yola çıkan Pfizer-BioNTech aşılarının ilk 9 bin 750 dozu Cuma sabahı Avusturya sınırından İtalya'ya ulaştı. Aşılar, daha sonra 21 farklı noktaya dağıtılmak üzere güvenlik güçlerinin eşliğinde Roma'daki Lazzaro Spallanzi Ulusal Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü'ne doğru yola çıktı. İlk doz aşıların, Avrupa'da Aşı Günü olarak belirlenen 27 Aralık'ta yapılması bekleniyor.



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