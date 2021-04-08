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08 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
- İtalya’da son 24 saatte 487 can kaybı

- İtalya’da son 24 saatte 487 can kaybı

-Roma’dan detay görüntüler

Lyon İtalya 

--Aşılamadan görüntüler

( ROMA ) ROMA

- İtalya’da korona virüs salgınında son 24 saatte 487 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 112 bin 861’e yükseldi. İtalya’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 362 bin 162 korona virüs testi yapıldığı ve 17 bin 221 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 3 milyon 717 bin 602’ye ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 487 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 112 bin 861’e yükseldiğini açıkladı.
Bakanlık, son 24 saatte 20 bin 229 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 544 bin 330 olduğunu belirtti.
Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 20 kişi azalarak 3 bin 663'e geriledi. İtalya'da bugüne kadar 11 milyon 850 bin 555 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 3 milyon 653 bin 666 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.
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