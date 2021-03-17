Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- İtalya’da son 24 saatte 23 bin 59 yeni vaka

- İtalya’da son 24 saatte 23 bin 59 yeni vaka

-Roma’dan detay görüntüler

( ROMA ) ROMA

Lyon İtalya 


- İtalya’da korona virüs salgınında son 24 saatte 23 bin 59 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 3 milyon 281 bin 810’a ulaştı. İtalya Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 369 bin 84 korona virüs testi yapıldığı ve 23 bin 59 yeni vakanın tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 3 milyon 281 bin 810’a ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 431 kişinin daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybının 103 bin 432’ye yükseldiğini açıkladı.
Bakanlık, 19 bin 716 kişinin daha iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 539 bin 8’e yükseldiğini belirtti.
Yoğun bakımdaki Covid-19 hastası sayısı ise 61 kişi artarak 3 bin 317’ye ulaştı. İtalya'da bugüne kadar Covid-19’a karşı 7 milyon 101 bin 882 kişi aşılanırken, 2 milyon 180 bin 85 kişiye ise iki doz aşı uygulandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Maç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya GirdiMaç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya Girdi
Lazio - Galatasaray Maçından En Güzel FotoğraflarLazio - Galatasaray Maçından En Güzel Fotoğraflar
Akdeniz’de Kaçak Göçmen AkınıAkdeniz’de Kaçak Göçmen Akını
İnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştıİnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştı
Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement AdvertisementAdvertisement Advertisement