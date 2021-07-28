- İtalya'da sel ve toprak kayması: Cadde ve sokaklar sular altında kaldı

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- İtalya’da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında onlarca ev hasar görürken, itfaiyeciler 60’tan fazla kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. Geçtiğimiz haftalarda Almanya ve Belçika’yı etkisi altına alan sel bu defa da İtalya’nın doğal güzelliğiyle ünlü Como Gölü ve çevresindeki kasabaları vurdu. Şiddetli yağışların beraberinde getirdiği sel ve toprak kaymaları sonucu Como Gölü çevresindeki Laglio, Cernobbio ve Brienno kasabalarında onlarca ev ve araçta hasar meydana geldi. Kasabaların cadde ve sokakları sular altında kalırken, itfaiyeciler 60'tan fazla kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. Gölün batı kıyısında bulunan ve selden en çok etkilenen Brienno'da toprak aymasının gaz sızıntısına yol açmasının ardından 50 kişi evlerinde mahsur kaldı. Cernobbio'da ise itfaiyeciler, sel tehlikesi bulunan bir apartmanı tahliye etti. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı ya da yaralanma bildirilmezken, İtalyan çevre kuruluşları yaşanan sel felaketlerini iklim değişikliğinin sonuçları olarak nitelendirdi. Geçtiğimiz haftalarda, Avrupa’da etkisini gösteren şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi büyük yıkıma yol açmıştı. Almanya'nın Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde 174, Belçika'da ise en az 37 kişi hayatını kaybetmişti.

