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28 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
- İtalya'da polis helikopteri havalanırken kaza yaptı

- İtalya'da polis helikopteri havalanırken kaza yaptı

helikopterin kaza anı

( ROMA ) ROMA

Polis Helikopteri Batın İtalya İtalyan Helikopter 


- İtalya’nın Bolzano kentinde polis helikopterinin kalkış sırasında kaza yaptığı, mürettebatın yara almadan kurtulduğu belirtildi. İtalya’nın kuzeyindeki Bolzano kentinde havaalanında eğitim uçuşu için kalkışa hazırlanan AW169 tipi helikopter, henüz tespit edilemeyen bir arıza nedeniyle kendi etrafında döndükten sonra sağa doğru yattı. İtalyan polisine ait helikopterin pervanesi parçalanırken, 2 pilotun kazayı yara almadan atlattığı belirtildi. Güvenlik güçleri kazanın nedenini araştırıyor.
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