- İtalya'da orman yangınları ile mücadele sürüyor

-Söndürme çalışmalarından görüntüler



( ROMA ) ROMA



- İtalya’nın birkaç farklı noktasında çıkan ve geçtiğimiz haftadan bu yana süren orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ederken, bazı bölgelerde yangınların tatil yerlerini tehdit etmesi nedeniyle tahliyelere başlandı. İtalya’nın farklı bölgelerinde orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Sicilya Adası'nda geçtiğimiz haftadan bu yana 250'den fazla yerde yükselen alevleri söndürme çalışmaları devam ederken, Sardunya Adası’ndaki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Son olarak Abruzzo bölgesinde başlayan yangının bölgede paniğe neden olduğu aktarıldı. Pescara kentindeki yangının tatil yerlerini tehdit etmesi nedeniyle bölgede tahliye çalışmaları başlatıldı. Pescara’da alevler sahile kadar ulaştı. Dumandan etkilenen 30 kişinin tedavi altına alındığı, yangın nedeniyle sahilin yakınlarındaki ormanlık bölgenin ise tamamen yandığı bildirildi.

Pescara Belediye Başkanı Carlo Masci, yangın nedeniyle bölgede oluşan tahribatın ölçülemeyecek düzeyde olduğunu ifade etti.

Rüzgar, yangının kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor İtalya’da yangınla mücadele geçtiğimiz haftadan bu yana devam ediyor. Sicilya’nın Catania kasabası civarındaki yangın büyüyerek yerleşim yerlerine ulaşması ile birlikte insanlar bölgeden tahliye edilmişti. 50'si Catania'da olmak üzere Sicilya adasındaki itfaiye ekiplerinin 24 saat içinde yangınla ilgili 250 operasyon yürüttüğü belirtilmişti. İtalya'da aktif olarak devam eden Sardunya Adası’ndaki yangınlarda ise şu ana kadar bin 500 kişinin tahliye edildiği ve 20 bin hektardan fazla alanın yandığı ifade edilmişti. Yerel basında çıkan haberlerde, 40 dereceye kadar çıkan sıcaklıkla birlikte şiddetli rüzgarların yangını kontrol altına almayı zorlaştırdığı kaydedilmişti. EFFIS'in uydu görüntülerine göre, Sardunya Adası’ndaki yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı ancak adanın bazı bölgelerinde yangının halen aktif olduğu açıklanmıştı. EFFIS'in 2021 yılı rakamlarına göre, şu ana kadar İtalya'da 298 orman yangını çıkarken, yangınlar nedeniyle 76 bin 388 hektar alan yandı.

