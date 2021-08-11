Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Dünya
- İtalya’da orman yangınları ile mücadele devam ediyor - Ekipler 12 saatte 300’den fazla noktaya müdahale etti
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- İtalya’da orman yangınları ile mücadele devam ediyor - Ekipler 12 saatte 300’den fazla noktaya müdahale etti

- İtalya’da orman yangınları ile mücadele devam ediyor - Ekipler 12 saatte 300’den fazla noktaya müdahale etti

-Yangınlara müdahaleden görüntüler

( ROMA ) - İtalya’da orman yangınları ile mücadele devam ediyor- Ekipler 12 saatte 300’den fazla noktaya müdahale etti ROMA

Orman Yangınları Operasyon Yangın Çökme Helikopter 


- İtalya’da orman yangınları devam ederken, ekipler 12 saatte 300’den fazla noktaya müdahale etti. İtalya'nın farklı bölgelerinde orman yangınları devam ederken, itfaiye ekipleri sabah erken saatlerde başlatılan operasyonlar kapsamında 12 saat içinde 300'den fazla noktaya müdahale etti. Söndürme çalışmalarında 7 adet Canadair yangın söndürme uçağı kullanıldığı bildirildi.
Yangın bölgesindeki evine giden 1 kişi hayatını kaybetti Yangınların yoğun olarak devam ettiği Kalabriya bölgesinde 76 yaşındaki bir kişi kırsal alandaki evini kontrol etmek için gittiği sırada evin çökmesi sonucu hayatını kaybettiği aktarıldı. Yangınlar Acatti Ormanları'na sıçradı Reggio Calabria Valiliği tarafından yapılan açıklamada, şehrin farklı noktalarında çıkan yangınlara müdahale için ordudan destek talep edildiği ve ordunun yarından itibaren söndürme çalışmalarına katılacağı aktarıldı. Yangınların ayrıca, UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan ve pek çok vahşi hayvana ev sahipliği yapan Acatti Ormanları'na da sıçradığı bildirildi.
Yangınlar yerleşim yerlerine ulaşıyor Sicilya Adası’nda bulunan Petralıe e Geraci Siculo bölgelerinde alevler yerleşim yerlerine ulaşırken, itfaiye ekipleri bölgedeki yangınlara helikopter ve uçaklarla 100'ü aşkın müdahalede bulundu. Palermo kenti yakınlarındaki orman yangınlarının yerleşim alanına sıçramasını engellemek için çalışmalar devam ediyor.
İlgili Foto Galeriler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
İnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştıİnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştı
Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…
Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...
Kan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu AçıklayamadıKan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu Açıklayamadı
Corona Virüs Vakasının Tespit Edilmediği 9 ÜlkeCorona Virüs Vakasının Tespit Edilmediği 9 Ülke
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı