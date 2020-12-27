

- Avrupa Birliği (AB) ülkeleri için belirlenen 27 Aralık Aşı Günü (V-Day) çerçevesinde İtalya'da ilk Covid-19 aşıları yapıldı. Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği yeni tip korona virüs aşısına onay vermesinin ardından Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde aşılamalar başladı.

İtalya'da ilk 3 doz aşı, sabah saatlerinde Roma'daki Lazzaro Spallanzi Ulusal Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü'nde 29 yaşındaki huzurevi hemşiresi Claudia Alivernini, doktor Maria Rosaria Capobianchi ve sağlık personeli Omar Altobelli'ye yapıldı. Hemşire Alivernini, aşı sonrası düzenlenen basın toplantısında, "Büyük gurur ve sorumluluk duygusuyla bugün aşı oldum. Burada sade bir vatandaşım ama bilime inanan tüm sağlık çalışanlarını temsil ediyorum. Pandeminin başından beri ön saflarda yer aldığım için virüsle mücadelenin ne kadar zor olduğunu biliyorum ve kayıpların ne kadar acı olduğunu biliyorum. Bu zorlu savaştan galip olarak çıkmamızın tek yolu bilim ve tıpta" diyerek herkesi aşı olmaya davet etti. İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza ise, "İtalya ve Avrupa için güzel bir gün, uzun zamandır beklediğimiz bir gündü. Sonunda virüsle mücadelede elimizde yeni bir silah var" dedi.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Aşı Günü için sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "İtalya bugün Aşı Günü'ne uyanıyor, bizim için iz bırakacak bir tarih. Tüm toplumda bağışıklık oluşturmak ve bu virüsü tamamen yenmek için aşılara sağlık çalışanları ve en hassas kesimlerden başlıyoruz" ifadelerini kullandı. Aşı Günü için İtalya'ya getirilen ve tüm ülkeye dağıtılmak üzere başkent Roma'daki Spallanzi Enstitüsü'nde toplanan 9 bin 750 doz aşı, daha sonra yerel hastanelere dağıtılmak üzere 21 noktaya sevk edildi. Aşıların en büyük kısmı bin 620 doz ile pandemiden en çok etkilenen Lombardiya bölgesine gönderildi. İlk etapta 1,4 milyon sağlık çalışanın aşılanması hedefleniyor 27 Aralık'ta sembolik olarak yapılan Aşı Günü'nün ardından İtalya Covid-19 aşısı programının ilk etabı resmen pazartesi günü başlayacak. Brüksel'den Aşı Günü için gönderilen 9 bin 750 dozun ardından pazartesi gününden itibaren bir hafta içinde İtalya'ya ilaç firmasından yaklaşık 470 bin doz aşı gelmesi bekleniyor. Aşılar, yerel yönetimlerin belirlediği 294 noktaya dağıtılacak. Acil ve yoğun bakım servisleri ile hastanelerin enfeksiyon bölümlerinde çalışanlar öncelikli olmak üzere 1,4 milyon kadar sağlık çalışanının ocak ayında aşılanması planlanıyor. İlk etap aşı programında daha sonra huzurevlerinde kalan yaşlıların aşılanmasına geçilecek. İlk etabın tamamlanmasının ardından aşılamalar yaş ve risk gruplarına göre öncelik tanımlanarak planlanacak. Salgının başlamasından bu yana 2 milyon 38 bin 759 korona virüs vakası tespit edilen İtalya'da 580 bin 941 aktif Covid-19 hastası bulunuyor. İtalya’da salgında şu ana kadar toplam 71 bin 620 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.



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