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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- İtalya'da Etna Yanardağı püskürttüğü lavlarla geceyi aydınlattı

- İtalya'da Etna Yanardağı püskürttüğü lavlarla geceyi aydınlattı

etna yanardağının lav püskürttüğü anlar

Etna Yanardağı Sekte Gökyüzü Hava Trafiği İtalya 

-detay

( ROMA ) ROMA

- İtalya'nın Sicilya Adasında bulunan Etna Yanardağı, günlerdir püskürttüğü lavlarıyla gökyüzünü aydınlattı. Avrupa'nın en aktif yanardağı olan Etna, yaklaşık 10 gündür lav, kül ve volkanik kaya püskürtüyor. İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü, Etna Yanardağındaki volkanik patlamaların yeniden başladığını bildirdi. Yanardağın püskürttüğü lavlar her gece Sicilya'da gökyüzünü aydınlatırken, uzmanlar da şaşkınlığını gizleyemedi. Etna Gözlem Merkezi'nden yanardağ uzmanı Boris Behncke, yanardağın lav püskürttüğü anları hayranlıkla takip ettiğini belirterek, "Onlarca yıldır bu konuda çalışan bizler için nadiren görülen anlar" ifadelerini kullandı. Pedara kasabası sakinleri, geçtiğimiz hafta kasabayı sanki kalın bir kül örtüsünün kapladığını ve kaya yağıyormuş gibi göründüğünü ifade etti.
Yanardağdaki patlamalar hava trafiğini de sekteye uğratırken, yakınlardaki Catania Havaalanı geçici olarak kapatıldı. Yanardağdaki hareketlilik nedeniyle şu ana kadar can kaybı ya da yaralanma bildirilmedi.
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