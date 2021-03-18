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18 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
- İtalya’da Covid-19 kurbanları anıldı

- İtalya’da Covid-19 kurbanları anıldı

Konuşmacılar

Anma Töreni Saygı Duruşu Askeri Araç Hükümet Anıt Mezar 

-İtalya Başbakanı Konuşma
-Bergamo Belediye Başkanı konuşma
-Detaylar

( ROMA ) ROMA

- İtalya’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybeden 100 binden fazla kişi için ulusal anma töreni düzenlendi.
İtalya’da korona virüs salgınında hayatını kaybedenler için anma töreni gerçekleştirildi.
İtalya Başbakanı Mario Draghi, salgında en çok can kaybının yaşadığı Bergamo kentindeki anma törenine katılarak anıt mezara çelenk koydu. Draghi, salgının sembolü haline gelen Papa Giovanni XXIII Hastanesi yakınlarındaki anıt ormanın açılışına katıldı.
Bergamo Belediyesi'nin girişimiyle düzenlenen anıt ormana 750 fidan ekildi, ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Draghi burada yaptığı konuşmada Bergamo kentinin tüm ülkenin salgın sırasında yaşadığı acıların sembolü haline geldiğini söyledi.

Draghi, “Burada yaşananlar hafızalarımızdan silinemez" dedi.
AstraZenaca aşısı kullanımı için Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) kararının beklendiğini ifade eden Draghi, hükümetin ivedilikle en yüksek oranda aşılama yapmayı hedeflediğinin altını çizdi. Bergamo Belediye Başkanı Giorgio Gori ise, “Bugün burasının insanlarla dolu olmasını ve bugünün salgınla mücadelede bir sonu temsil etmesini arzuladık. O tarihe yakınız ama henüz daha oraya gelemedik” şeklinde konuştu.
İtalya'da 18 Mart anma günü dolayısıyla resmi kurumlarda bayraklar yarıya indirildi. İtalya Parlamento'su, geçtiğimiz yıl Bergamo'da askeri araçlarla taşınan cenaze görüntülerinin yıldönümü olan 18 Mart'ı Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenler anısına ulusal anma günü olarak ilan etmişti. İtalya’da Şubat 2020'de yeni tip korona virüs salgınında ilk vakanın görülmesinden bu yana 103 bin 432 kişi hayatını kaybetti. 3 milyon 281 bin 810 kişide ise korona virüs tespit edildi.
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