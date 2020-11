- İtalya’da Covid-19’a bağlı can kayıpları Nisan ayı seviyesine ulaştı - Son 24 saatte 636 kişi Covid-19 nedeni ile hayatını kaybetti

- İtalya’da korona virüs salgınında son 24 saatte 636 kişinin hayatını kaybetmesi ile ülkedeki can kayıpları 6 Nisan seviyesine ulaştı. Avrupa’da korona virüs salgını etkisini arttırmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, son 24 saatte 37 bin 978 yeni vakanın tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 1 milyon 66 bin 401'e ulaştığı aktarıldı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 636 kişinin daha virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 43 bin 589’a yükseldiğini ifade etti.

İtalya'da Covid-19’a bağlı can kayıpları 6 Nisan seviyesine ulaşırken, 6 Nisan tarihinde de 636 kişi korona virüs nedeni ile hayatını kaybetmişti. Son 24 saatte 234 bin 672 kişiye Covid-19 testi yapıldı. Ülkede aktif Covid-19 hastası sayısı 635 bin 54'e yükselirken, son 24 saatte 89 kişinin daha yoğun bakıma alınması ile toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 3 bin 170’e ulaştı. Tüm ülkenin karantinaya girmesi gündemde Korona virüs tedbirlerinin bölgesel olarak değişiklik gösterdiği İtalya'da daha riskli bölge sayısı giderek artıyor. İtalya basınında yer alan haberlere göre, hükümetin tüm ülkeyi karantinaya almayı masaya yatırdığı ifade edildi. Sağlık Bakanı Roberto Speranza'nın Baş Danışmanı Walter Ricciardi yaptığı açıklamada, birçok bölgede Covid-19 vakalarının kötüye gittiğini belirtti.

Alınan önlemlerin sonuçlarının iki hafta içinde görüleceğini belirten Ricciardi, genel bir karantinanın ihtimaller arasında olduğunu ve bu sonuçlara göre değerlendirileceğini ifade etti.





