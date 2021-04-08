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08 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
- İtalya’da AstraZeneca aşısı sadece 60 yaş üzerine yapılacak

- İtalya’da AstraZeneca aşısı sadece 60 yaş üzerine yapılacak

İtalya'daki aşı merkezlerinden çeşitli görüntüler

( ROMA ) ROMA

Yan Etki Yerel Yönetimler Yerel Yönetim İtalya İtalyan 


- İtalya, tartışmalı Covid-19 aşısı AstraZeneca’nın yalnızca 60 yaş üzeri kişiler için kullanılmasına karar verdi. AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi tarafından korona virüse karşı geliştirilen aşının gençlerde kullanımının "nadir kan pıhtılaşmasına" neden olduğu endişeleri sürerken, İtalya’dan AstraZeneca aşısı hakkında yeni bir karar geldi. İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, ülkenin Sağlık Yüksek Kurulu’nun (ISS) görüşü doğrultusunda, tartışmalı AstraZeneca aşısının diğer Avrupa ülkeleri ile paralel olarak yalnızca 60 yaş üzeri kişilere uygulanmasını tavsiye ettiklerini açıkladı.
Öte yandan Sağlık Bakanlığı’nda yerel yönetimlere gönderilen genelgede, AstraZeneca ile aşılanan 60 yaş altı kişilerin ise ikinci dozu alabileceği belirtildi. İtalyan medyasına yansıyan haberlere göre, AstraZeneca aşısı yaptırmak üzere randevusu bulunanların yaklaşık yüzde 40’ı, yaşanan ölüm vakalarının ardından aşı olmayı reddetti. İtalya’da şimdiye dek yaklaşık 4 milyon doz AstraZeneca aşısı dağıtıldı. İtalya İlaç Ajansı’ndan (AIFA) yapılan açıklamada ise 600 bin kişiye AstraZeneca aşısının her iki dozunun uygulandığını ve hiç kan pıhtılaşması vakası görülmediği ifade edildi. EMA, aşı ile kan pıhtılaşması arasında bağlantı olduğunu açıklamıştı Avrupa İlaç Ajansı (EMA), AstraZeneca tarafından Covid-19’a karşı geliştirilen aşı ile kanda pıhtılaşma vakaları arasında bağlantı olduğunu belirtmiş fakat bunun çok nadir görüldüğünü açıklamıştı. EMA, kan pıhtılaşmasının AstraZeneca aşısının nadir bir yan etkisi olarak listelenmesi gerektiğini ifade etmişti. Aşı tedarikinde yaşanan aksaklıklara dikkat çeken EMA, aşının faydalarının risklerden daha fazla olduğunu vurgulamıştı.
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