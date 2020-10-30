Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
- İtalya’da apartman çatısında mangal yapan şahsa polis operasyonu

- İtalya’da apartman çatısında mangal yapan şahsa polis operasyonu

-İtalya polisinin mangal yapılan çatı katına operasyon anları

( ROMA ) ROMA

Çatı Katı Polis Kamerası Yasaklar İtalya Sokağa Çıkma Yasağı 


- İtalya’da korona virüs (Covid-19) nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında oturduğu apartmanın çatısında mangal yapan şahıs, polis tarafından gözaltına alındı. Avrupa ülkeleri Covid-19 pandemisi ile mücadeleye devam ediyor. İtalya’nın bazı şehirlerinde, Covid-19 ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. İlan edilen yasakların ardından gerginliğin arttığı ülkede yasağa karşı gelen birçok kişi polis tarafından gözaltına alınmıştı. İtalya’da bir şahsın, sokağa çıkma yasağı sırasında oturduğu apartmanın çatı katında mangal yapması üzerine gözaltılara bir yenisi daha eklendi. İtalya polisi, mangal yapan şahsı fark etmesinin ardından, çatısında mangal yapılan apartmana operasyon düzenledi.
Helikopter desteği sağlanan polis operasyonunda mangal yapan şahıs gözaltına alındı. Yaşanan ilginç olay polis kamerası tarafından anbean kaydedildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Lazio - Galatasaray Maçından En Güzel FotoğraflarLazio - Galatasaray Maçından En Güzel Fotoğraflar
Akdeniz’de Kaçak Göçmen AkınıAkdeniz’de Kaçak Göçmen Akını
Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…
Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...
Kan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu AçıklayamadıKan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu Açıklayamadı
Corona Virüs Vakasının Tespit Edilmediği 9 ÜlkeCorona Virüs Vakasının Tespit Edilmediği 9 Ülke
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı