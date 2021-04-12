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12 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- İtalya'da 3 Türk vatandaşı 15 kilo eroin ile yakalandı

- İtalya'da 3 Türk vatandaşı 15 kilo eroin ile yakalandı

Baskından görüntüler

( ROMA ) ROMA

Uyuşturucu Narkotik Polis Kontrolü İtalya Narkotik Köpek 


- İtalya'nın Milona kentinde polis, 3 Türk vatandaşını 15 kilo eroinle yakaladı. İtalya'nın Milano kentinde narkotik ekiplerinin yaptığı operasyonda 3 Türk vatandaşı, yüksek miktarda saf eroin ile yakalandı. Milano Narkotik Birimi’nin yürüttüğü soruşturma kapsamında özel bir araçta uyuşturucu taşıdıklarından şüphelenilen 3 kişi otoyol gişelerinde durduruldu. Milano Emniyeti tarafından dün yapılan açıklamada, Türk vatandaşı olduğu tespit edilen 3 kişinin polis kontrolü sırasında şüpheli davranışlar sergilediği ve yapılan aramada aracın bagajında bir karton kutu içinde 12.5 kilo yüksek oranda saf eroin ve yaklaşık 2 bin Euro nakit para bulunduğu ifade edildi. Milano polisi, tutuklanan 3 kişiden birinin Milano ve çevresinde hazır döner dağıtımı yapan bir firmanın sahibi olduğu ve bu kişinin işyerinde narkotik köpekleri ile yapılan aramada eski bir endüstriyel fırın içinde ayrıca 2.5 kilo daha eroin bulunduğunu açıkladı.
Zanlının evinde ve işyerinde yapılan aramalarda toplam 17 bin Euro nakit paraya el konulduğu duyuruldu. Toplamda 15 kilo eroinin ele geçirildiği operasyon sonrası 3 Türk vatandaşının tutuklanarak, San Vittore Cezaevi'ne gönderildiği açıklandı.
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