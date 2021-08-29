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- İtalya'da 15 katlı binada korkutan yangın
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29 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
- İtalya'da 15 katlı binada korkutan yangın

- İtalya'da 15 katlı binada korkutan yangın

Yanan binadan görüntüler

Bild Yangın Nadan İtalya İtfaiyeciler 

-Detay

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- İtalya'da yaklaşık 70 ailenin yaşadığı 15 katlı binada yangın çıktı. İtalya'nın kuzeyindeki Milano kentinde, yaklaşık 70 ailenin yaşadığı 15 katlı binada yangın çıktığı bildirildi.
Yangının kısa sürede büyüyerek binanın tüm katlarını sardığı belirtilerek, yangına havadan ve karadan müdahalenin devam ettiği ifade edildi. Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya yaralanma bildirilmedi" dedi.
Yaklaşık 20 kişinin sorunsuz bir şekilde dışarı çıkarıldığını söyleyen Sala, itfaiyecilerin evleri dolaşarak içeride kimsenin kalıp kalmadığını görmek için kapıları kırdığını ifade etti.

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