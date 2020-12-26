- İtalya’da 12 kişi de daha İngiltere kaynaklı Covid-19 mutasyonu tespit edildi



- İtalya’da korona virüs salgınında 12 kişi de daha İngiltere kaynaklı Covid-19 mutasyonu tespit edildi. İtalya'da İngiltere kaynaklı korona virüs mutasyonu vakaları artıyor. İngiltere ile hava trafiğini kapatan İtalya'da son aylarda İngiltere'den gelen kişilere uygulanan testlerin incelenmesinde farklı bölgelerde 12 yeni vaka daha tespit edildi. Veneto Bölgesi Başkanı Luca Zaia düzenlediği basın toplantısında, bölgesinde İngiltere bağlantılı 5 pozitif vakanın 3’ünde mutasyona uğramış korona virüse rastlandığını duyurdu. Vakalardan 2’sinin Treviso, 1’inin de Vicenza kentinde olduğu açıklandı. Campangia bölgesinde ise Pozzuoli Enstitisü tarafından yapılan açıklamada, daha önce İngiltere'den gelen ve Covid-19 testi pozitif çıkan 115 vaka üzerinde yapılan genom araştırmasında 6 vakada mutasyon tespit edildiği aktarıldı. Pavia San Matteo Polikliniği, Lombardiya Bölgesi'nde 23 ve 24 Aralık'ta İngiltere'den İtalya'ya giriş yapan 2 pozitif vakada İngiltere kaynaklı Covid-19 mutasyonu bulunduğunu duyurdu. Daha önce mutasyonlu bir vaka tespit edilen Puglia Bölgesi'nde ise Sağlık İşleri Müdürlüğü yeni 1 vakanın daha ortaya çıktığını açıkladı.

İtalya'nın Ancona kentinde çarşamba günü 1 kişide İngiltere kaynaklı Covid-19 mutasyonuna rastlanmıştı. Ateş şikayeti üzerine birkaç gün önce moleküler Covid-19 testi yapılan kişinin İngiltere bağlantılı teması olmadığı açıklanmıştı. Öte yandan İtalya’da şu ana kadar 3 kişi de Covid-19 mutasyonuna rastlandığı belirtilmişti.



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