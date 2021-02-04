Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
- İtalya Başbakanı Conte: 'Draghi hükümetine engel olmayacağım'

- İtalya Başbakanı Conte: 'Draghi hükümetine engel olmayacağım'

- İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin basın açıklaması

( ROMA ) - İtalya Başbakanı Conte: "Draghi hükümetine engel olmayacağım" ROMA

Basın Toplantısı Basın Açıklaması Arabuluculuk Parlamento Bakış Açısı 


- İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın Mario Draghi'ye hükümet kurma görevi vermesini değerlendirdi. Conte, "Draghi hükümetine engel olmayacağım" dedi.
Geçtiğimiz hafta istifasını sunan İtalya Başbakanı Giuseppe Conte İtalya Başbakanlığı önünde düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın Avrupa Merkez Bankası eski Başkanı Mario Draghi'ye hükümet kurma görevi vermesini değerlendirdi. İtalya Başbakanı Conte, "Her zaman ülkenin iyiliği ve bir hükümet kurulabilmesi için çalıştım. Bu bakış açısıyla sağlam temelleri olan siyasi bir hükümet kurulmasını umuyorum" ifadelerini kullandı. Draghi'nin hükümet kurma çalışmalarına engel olmayacağını vurgulayan Conte, "Sabotajcıları başka yerde aramak lazım. Draghi hükümetine engel olmayacağım" ifadelerini kaydetti.
Mario Draghi ile dün yaptığı görüşmeye de değinen Giuseppe Conte, "Uzun ve açık bir görüşme oldu. Kendisine iyi dileklerimi ilettim" dedi.
Aynı zamanda koalisyon hükümeti ortaklarına işbirliği çağırısında bulunan Conte, "Ülkenin aciliyetleri, siyasi kararlar gerektiriyor, bu aciliyetler bir teknokrat ekibe bırakılamaz" ifadelerini kullandı. Giuseppe Conte, Cumhurbaşkanı Mattarella'ya kurumlar ve kişiler arasında eşsiz bir arabuluculuk görevi üstlendiğini vurgulayarak teşekkür etti. Öte yandan Giuseppe Conte, istifasının ardından Cumhurbaşkanı Mattarella'nın isteği üzerine Başbakanlık görevine bir süre daha devam ediyor. Başbakan Conte'nin 26 Ocak'ta istifasını sunmasının ardından Parlamento'daki partilerle istikşaf görüşmelerinde bulunan Cumhurbaşkanı Mattarella, İtalya Temsilciler Meclisi Başkanı Roberto Fico'ya Conte Başbakanlığı'nda, parlamentoda yeniden çoğunluk sağlanması için koalisyon ortaklarıyla görüşme görevi vermişti. Meclisi Başkanı Fico, Cumhurbaşkanı'nın verdiği görevin sonunda, 3. Conte dönemi için yeterli çoğunluğun sağlanamadığını açıklamıştı. Bunun üzerine İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella, dün Mario Draghi'ye hükümet kurma görevi vermişti.
loading...
İlgili Foto Galeriler
İnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştıİnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştı
Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…
Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...
Kan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu AçıklayamadıKan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu Açıklayamadı
Corona Virüs Vakasının Tespit Edilmediği 9 ÜlkeCorona Virüs Vakasının Tespit Edilmediği 9 Ülke
Koronavirüste Dünya Çaresiz! Ölü Sayısı Binler!Koronavirüste Dünya Çaresiz! Ölü Sayısı Binler!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı