Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- İtalya Başbakanı Conte: “AB Ankara'ya gerilimi arttırmadan net mesajlar vermeli”

- İtalya Başbakanı Conte: “AB Ankara'ya gerilimi arttırmadan net mesajlar vermeli”

Conte Türkiye açıklaması

( ROMA ) ROMA

Takvim İtalya 


- İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, AB Liderler Zirvesi'nden Ankara'ya verilecek mesajların net olması gerektiğini söyledi.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Temsilciler Meclisi'nde çarşamba günü yaptığı konuşmada Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi ve Türkiye ile ilişkiler hakkında değerlendirmelerde bulundu. 10-11 Aralık tarihlerinde Brüksel'de yapılacak Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde öncelikli olarak Covid-19 pandemisi ile mücadeleye odaklanılacağını belirten Conte, zirvede ele alınacak en önemli konulardan birinin de Ankara ile ilişkiler olacağını vurguladı. Son iki ayda yaşanan gelişmeler ışığında Türkiye ile ilişkilerin geleceğinin masaya yatırılacağını belirten Başbakan Conte, "AB'nin dayanışma içinde, inandırıcı ve tek ses halinde konuşmasının esas olduğunu düşünüyorum. Ankara'ya verilecek mesajlar net olmalı ve gerilimi arttıracak dinamikleri tetiklememeli. Türkiye ile gerilimin artmasını istemiyoruz" şeklinde konuştu.
Türkiye'nin NATO müttefiki olduğunun altını çizen Conte, ilişkilerin gerilmesinin AB çıkarlarına aykırı olduğunu söyledi.

Conte, "Türkiye ile olumlu bir takvim oluşturmak için fırsat penceresini açık tutmalıyız" ifadesini kullandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Lazio - Galatasaray Maçından En Güzel FotoğraflarLazio - Galatasaray Maçından En Güzel Fotoğraflar
Akdeniz’de Kaçak Göçmen AkınıAkdeniz’de Kaçak Göçmen Akını
İnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştıİnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştı
Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…
Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...
Kan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu AçıklayamadıKan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu Açıklayamadı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı