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08 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
İşyerinin önünde dururken kurşunun hedefi oldu

İşyerinin önünde dururken kurşunun hedefi oldu

olay yeri ekip çalışmaları

( MALATYA ) MALATYA

Polis Polis Ekipleri 


- Malatya'da çalıştığı iş yerinin önünde duran bir şahıs nereden geldiği belirlenemeyen kurşunun hedefi oldu. Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Tedarik Sokak içerisinde bulunan bir oto bakım servisinde çalışan 20 yaşındaki A.E. iş yeri önünde dururken nereden geldiği henüz belirlenemeyen bir kurşunun hedefi oldu. Bacağına isabet alan genç iş yerindeki arkadaşlarının müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yatışı yapılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. (HE-
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