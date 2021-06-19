İşyerindeki yangından bir otomobil ile binlerce lira değerindeki mobilya malzemesi kül oldu

-Yangından detaylar

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Genel detay ve görüntüler



( ŞANLIURFA ) -- Mobilyacılar sitesinde çıkan yangın söndürüldü ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde bulunan bir işyerinde çıkan yangında, bir otomobil ile binlerce lira değerindeki mobilya malzemesi kül oldu. Yangın itfaiye ekiplerince 2 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Edinilen bilgiye göre yangın, Eyyübiye ilçesinde bulunan mobilyacılar sitesinde meydana geldi. İddiaya göre, elektrik kontağından çıkan kıvılcımlar bir işyerinde yangına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. İşyerinde bulunan binlerce lira değerindeki mobilya malzemesi küle dönerken, bir otomobilde kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (BB-LO-Y)

