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İşyerinde parasını düşüren vatandaşı bulan esnaf parasını teslim etti
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13 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
İşyerinde parasını düşüren vatandaşı bulan esnaf parasını teslim etti

İşyerinde parasını düşüren vatandaşı bulan esnaf parasını teslim etti

- Güvenlik kamerası görüntüsü

Alışveriş Esnaf Kamera 

-- Salih Karagöz'ün konuşması
-- Detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri'nin Yeşilhisar İlçesi'nde bulunan bir fırına gelen müşteri 200 TL'sini düşürdü. Parayı bulan işyeri sahibi, vatandaşa ulaşarak parasını teslim etti. Salih Karagöz'a ait fırına gelen bir müşteri, alışveriş esnasında 200 TL, düşürdü. Parayı bulan işyeri sahibi Karagöz, güvenlik kameralarını inceledi. Müşterinin bindiği aracın plakasını alan Karagöz, emniyetten vatandaşa ulaşmak için yardım istedi. Vatandaşa ulaşan Salih Karagöz, düşürdüğü parayı sahibinin hesap numarasına aktardı. Karagöz, emaneti sahibine teslim ettiği için mutlu olduğunu kaydederken müşterinin de kendisine teşekkür ettiğini söyledi.

(TB-
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