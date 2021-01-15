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15 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
- İsviçreli polislerin 'Jerusalema Challenge' dansı büyük beğeni topladı

- İsviçreli polislerin 'Jerusalema Challenge' dansı büyük beğeni topladı

polislerin dansı

( ZÜRİH ) - İsviçreli polislerin "Jerusalema Challenge" dansı büyük beğeni topladı ZÜRİH

Sosyal Medya Polis Kahkaha İsviçre 


- İsviçre'nin Zug kantonunda "Jerusalema Challenge" dansı yapan polisler sosyal medyada binlerce beğeni aldı. İsviçre'nin Zug kantonunda polisinin "Jerusalema Challenge" dansı sosyal medyada viral oldu. Büyük beğeni toplayan 4 dakikalık videoyu yayınlayan Zug polisi, "Bazen hayatla bir kahkahayla yüzleşmek fazla zaman almaz. Belki bu zor zamanlarda, hepimiz için kolay olmayan bir zamanda bile gülümsemeyi başarabiliriz. Bir kez olsun birlikte ayaklarımızı salladık" ifadelerini kullandı. Binlerce beğeni gelen videoya yorum yapan sosyal medya kullanıcıları ise polislere teşekkür ederek, "Bu zor günlerde bizlere moral oldunuz" dedi.
Jerusalema, Nomcebo Zikode'nin söylediği, Master KG adlı şarkının da yapımcısı olan Güney Afrikalı bir DJ'in şarkısı. Korona virüs salgını sırasında dünyanın dört bir yanından insanlar, gruplar halinde ve bireysel olarak video çekip sosyal medyada yayınlamıştı.
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