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- İsveç’te içinde 9 kişinin bulunduğu uçak düştü
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8 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
- İsveç’te içinde 9 kişinin bulunduğu uçak düştü

- İsveç’te içinde 9 kişinin bulunduğu uçak düştü

Düşen uçaktan görüntüler

(STOCKHOLM) STOCKHOLM

Paraşütle Atlama İsveç Bild 


- İsveç’in Orebro kenti yakınlarında içinde 9 kişinin bulunduğu uçağın, kalkışın ardından kısa bir süre düştüğü bildirildi.
İsveç’in Orebro kenti yakınlarında paraşütle atlamak için dizayn edilmiş bir uçağın kalkışın ardından düştüğü bildirildi.
Uçakta 9 kişinin olduğu aktarılırken, uçaktakilerin durumu hakkında henüz net bir bilgi olmadığı bildirildi.
Ortak Kurtarma Koordinasyon Merkezi’nden Emil Gustavsson basına verdiği demeçte, uçağın kalkıştan kısa bir süre sonra düştüğünü ve uçaktakiler hakkında henüz bilgi sahibi olmadıklarını ifade etti.
Polis Sözcüsü Lars Hedelin, olayı "tam bir kaza" olarak nitelendirerek, kazada çok sayıda kişinin öldüğünü bildirdi.
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