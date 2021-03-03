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03 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- İsveç’te bıçaklı saldırı: 8 yaralı

- İsveç’te bıçaklı saldırı: 8 yaralı

Saldırganın tutuklandığı anlar

(STOCKHOLM) STOCKHOLM

Terör Eylemi Bıçaklı Saldırı İsveç Bild Saldırı 


- İsveç’in Vetlanda kentinde düzenlenen bıçaklı saldırıda 8 kişi yaralandı. İsveç’in güneyinde bulunan Vetlanda kentinin merkezi Bangrdsgatan’da bıçaklı saldırı düzenlendi.
Saldırıda 8 kişi yaralanırken, bazı yaralıların durumunun ciddi olduğu bildirildi.
Polis, saldırıyı “terör eylemi” olarak nitelendirirken, saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi. Saldırganın sağlık durumunun iyi olduğu ve gözaltına alındığı bildirildi.
Görgü tanıkları, saldırganın çevredekilere balta ile saldırdığını öne sürdü.
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