İSTOK üyesi dernek ve vakıflardan emekli amirallerin ‘Montrö’ bildirisine tepki

-Toplanan kalabalıktan görüntüler



( İZMİR ) - İSTOK üyesi dernek ve vakıflardan emekli amirallerin ‘Möntrö’ bildirisine tepki İZMİR



- İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyesi dernek ve vakıfları, 104 emekli amiralin yayımlandığı ‘Möntrö’ bildirisine tepki gösterdi. İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, dün yaptığı yazılı açıklamayla gece saatlerinde ‘Möntrö’ bildiriş yayımlayan 103 emekli amirale tepki göstermişti. Bugün, Konak Meydanı’nda toplanan platform üyesi dernek ve vakıflar basın açıklaması yaparak bir kez daha bildiriyi kınadı. “Darbelerin ve ihanetin karşısında durmaya devam edeceğiz” Platform adına sözcülük yapan Cüneyd Dayhan, 15 Temmuz’da ders alamayan emekli amirallerin gece saatlerinde toplanıp milletin iradesine hadsizce bildiri yayımladıklarını ifade etti.

Bildiriye imza atan amirallerin görevde oldukları dönemde neye hizmet ettiklerini herkesin bildiğini söyleyen Dayhan,” Millet iradesine karşı hâlâ bu gibi anti demokratik girişimlerden, darbe imali bildirilerden, milletin kendilerine verdiği rütbeleri millete karşı kullanmaya kalkan bedhahlardan bir sonuç alabileceğini düşünenler varsa, onlara ve tüm uzantılarına karşı buradan İzmir’den Konak Meydanından haykırarak ilan ediyoruz: Hodri Meydan. Eski düzenin kafasını konuşturan bu 103 vesayet mankurtu; Kanal İstanbul ve Montrö anlaşmasına dair cümleler üzerinden fikir beyanı" adi altında çeşitli iletişim kanallarından gece yarısı deklare ettikleri “muhtıra çağrışımlı" bir açıklamayla siyasete ve millet iradesine müdahale etme niyetlerini beyan etmişlerdir. Bütün darbe heveslileri, vesayet sevdalıları bilmelidir ki, 250 şehidimizin kanıyla 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı yazılan manifesto bu ülke için sadece bir milat değil, kanla imzalanmış bir ahittir. Bizler, darbenin kendisi bir yana imasına dahi tahammülümüzün olmadığını, şehitlere verdiğimiz ahdimizin arkasında, millet iradesinin yanında, darbelerin ve ihanetin karşısında durmaya devam edeceğimizi herkese ilan ediyoruz” dedi.

“Dün olduğu gibi bugün de vatan nöbetindeyiz” Milletin iradesine karşı hazırlanan bildiriye imza atanlar hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyleyen Dayhan, “Milletimizin emrinde ve hizmetinde olmayı en yüksek rütbe, en büyük şeref ve şan kabul eden Sivil Toplum Kuruluşları olarak dün olduğu gibi bugün de vatan nöbetindeyiz. Dahili ve haricî bütün bedhahlar, hainler ve onların her türlü uzantıları bilmeliler ki, biz gerektiğinde bin gider bir öneriz ama zaferle döneriz” ifadelerini kullandı. (SY-



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