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15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
İstinat duvarı yıkıldı, otopark çöktü

İstinat duvarı yıkıldı, otopark çöktü

duvarın çöken kısmı

Polis Elektrik Direği Sağanak Yağış İstinat Duvarı Zabıta 

-arabanın altında kalışı
-genel, detay

( MUĞLA ) MUĞLA

- Bodrum’da 3 gündür süren yağmurun ardından istinat duvarı yıkıldı otopark çöktü 1 otomobil duvarın altında kaldı. Bodrum’da 3 gündür aralıklarla devam eden sağanak yağış sonrası Konacık Mahallesi Beylikkırları mevkisinde karayolu kenarındaki istinat duvarı, kaldırım taşlarıyla birlikte oto yıkama işletmesinin üzerine yıkıldı. Olayda oto yıkamacıda bulunan bir otomobil yıkılan otoparkın altında kaldı. İhbar üzerine polis ve zabıta ekipleri bölgeye sevk edildi, çevrede güvenlik önlemleri alındı. Yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olan beton elektrik direğinin kaldırılması için de çalışma başlatıldı.
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