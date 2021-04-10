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10 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İstinat duvarı yıkılan binada yıkım çalışmaları başladı

İstinat duvarı yıkılan binada yıkım çalışmaları başladı

-Binanın yıkılma görüntüleri

( ANKARA ) ANKARA

İstinat Duvarı Yıkım Çalışmaları 


- Ankara’da, inşaat çalışmaları nedeniyle temelinde kayma olan ve istinat duvarı yıkılan 8 katlı apartmanın yıkım çalışmaları başlatıldı. Ankara'nın Çankaya ilçesi İleri Mahallesi Mektep Sokak'ta boş arazide yapılan inşaat çalışmaları nedeniyle bir üst paralelde ki Altay Sokak'ta bulunan Bahar Apartmanı'nın temelinde kayma oldu. İstinat duvarının bir kısmı yıkılan 11 daireli ve 40 kişinin yaşadığı Bahar Apartmanı'nda çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından yıkım çalışmaları başlatıldı. (ALİ -
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