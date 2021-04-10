İstinat duvarı çöken bina sakinleri mağduriyetlerini anlattı

-Olay yeri detaylar



( ANKARA -2) ANKARA



- Ankara'da, inşaat çalışmaları nedeniyle temelinde kayma olan ve istinat duvarı yıkılan 8 katlı apartman ile birlikte toplam 21 bina boşaltıldı. Boşaltılan binanın sakinleri yaşadıkları mağduriyetleri anlattı.Ankara'nın Çankaya ilçesi İleri Mahallesi Mektep Sokak'ta boş arazide yapılan inşaat çalışmaları nedeniyle bir üst paralelde ki Altay Sokak'ta bulunan Bahar apartmanının temelinde kayma oldu. İstinat duvarının bir kısmı yıkılan 11 daireli ve 40 kişinin yaşadığı Bahar apartmanında çökme tehlikesi meydana geldi. Önündeki yol ile arasında yaklaşık 50 santim yarık oluşan ve her geçen dakika temelindeki toprak kaymasının devam ettiği apartman ile çevresindeki toplam 21 bina boşaltıldı. Olay yerinde çalışmalar ve incelemeler devam ederken, bina sakinleri yaşanan mağduriyetin ihmalden kaynaklandığını ileri sürdü.



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