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12 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümünde anlamlı klip

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümünde anlamlı klip

Çeşitli noktalarından genel görüntüler

Sosyal Medya Öğretmenler Sağlık Çalışanları Öğrenciler Sağlıkçı 

-Öğretmen, öğrenci, sağlıkçı ve kolluk kuvvetlerince İstiklal Marşı'nın okunması

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- Şırnak’ın Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün, Cizre Belediyesi'nin desteğiyle İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü dolayısıyla hazırladığı klip büyük bir beğeni topladı. Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Cizre Belediyesi'nin desteğiyle öğretmenler, öğrenciler, kolluk kuvvetleri, sağlık çalışanları, ilçenin çeşitli mekanlarında İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını seslendirerek bir klip hazırladı. Milli Eğitim Müdürlüğü ve Belediye'nin sosyal medya hesabından paylaşılan klip, büyük beğeni topladı. Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılında Cizre'nin tarihi yerlerinden o günkü mücadele ruhunu yaşatmak adına İstiklal Marşı'nı öğrenciler, öğretmenler, sağlık çalışanları ve kolluk kuvvetlerimiz ile beraber coşku ile okuduklarını söyledi.


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