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12 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
İstiklal Marşı’nın kabul edilişinin 100. yıl dönümünde anlamlı video

İstiklal Marşı’nın kabul edilişinin 100. yıl dönümünde anlamlı video

Belediye tarafından çekilen görüntü

Şehit Milli Şair Tarım İslam Bağımsızlık 

-Muhtarların ve Başkanın İstiklal Marşı okuması

( SAKARYA ) SAKARYA

- Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, İstiklal Marşı’mızın, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde “Milli Marş’’ olarak kabul edilişinin 100. yıl dönümü münasebetiyle bir video yayınladı. İlçenin muhtarları ile birlikte İstiklal Marşı’nı okuyan Başkan Alemdar’ın paylaşımı beğeni kazandı. Özgürlük, bağımsızlık ve milli mücadelenin en önemli simgelerinden biri olan İstiklal Marşı'nın kabulünü kutlamanın haklı gururunu yaşadıklarını belirten Başkan Alemdar, “İstiklal Marşı'mız okudukça derinleşir ve her dizesi hepimiz için ayrı bir mana barındırır. On kıtadan oluşan bir şiirde şanlı tarihimizi, İslam Medeniyeti'ni, Kurtuluş Savaşı’nın detaylarını görmek mümkündür. Bu sebeple milletimiz için kıymeti büyüktür” dedi.
2021 yılının İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. Yılı olması sebebiyle İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Yılı ilan edildiğini; bu sebeple ayrı bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Başkan Alemdar, “Yıl boyunca ülke genelinde farklı etkinliklerle İstiklal Marşı'mızın önemi anlatılacak ve gençlerimize aktarılacak. Biz de 24 muhtarımızla bu amaca hizmet etmek için bir çalışma gerçekleştirdik. Tüm muhtarlarımıza destekleri için teşekkür ederim. Bu vesileyle başta Cumhuriyet'imizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimiz olmak üzere bize bu toprakları vatan kılan tüm kahramanlarımızı ve tabi ki de milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u bir kez daha rahmetle anıyor, İstiklal Marşı’mızın yüzyıllarca aynı duygularla okunmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

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