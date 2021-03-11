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11 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
İstiklal Marşı’nın 100. yılında anlamlı klip

İstiklal Marşı’nın 100. yılında anlamlı klip

Kdz. Ereğli bayraklı drone görüntüsü

Kamera 

-Balıkçı Mustafa Küçük
-Madenci Asım Yiğit
-Kız çocuğu Zeynep Zümra Gezer
-Şehit Babası Kamil Demirci
-Çoban Ömer Duman
-Elpek Bezi üreticisi Handan Altıntaş
-Gazi Temel Şahin
-Doktor Nevzat Çimenoğlu
-Türk bayrağı temalı İstiklal Marşı satırları

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- İstiklal Marşı’nın 100. Yılında, Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde farklı meslek dallarından vatandaşlardan oluşan klip çekildi. Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan İstiklâl Marşı, 12 Mart 1921’de Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edildi. İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılında TBMM tarafından 2021 yılı, "İstiklal Marşı Yılı" ilan edildi. Bu kapsamda Kdz. Ereğli’de çeşitli meslek dallarından vatandaşlar, İstiklal Marşı mısralarını okuyarak kamera karşısına geçti. Özel olarak hazırlanan klipte, Doktor, Madenci, Şehit Babası, Çoban, Balıkçı, Gazi, Elpek Bezi üreticisinden oluşan vatandaşlar yer aldı.
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