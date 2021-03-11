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11 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
İstiklal Marşı’nın 100. yılına özel Galata Kulesinde video mapping gösterisi

İstiklal Marşı’nın 100. yılına özel Galata Kulesinde video mapping gösterisi

Video mapping gösterisinden görüntü

Akkale 

-Drone görüntüsü

( İSTANBUL -DRONE) İSTANBUL

- Kültür ve Turizm Bakanlığı, 12 Mart İstiklal Marşının Kabulünün 100. Yıldönümüne özel Galata Kulesinde video mapping gösterisi hazırladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstiklal Marşı’nın kabulünün 100’ncü kuruluş yıl dönümü için özel bir gösteri hazırladı. Türklerin Orta Asya’dan çıkışından günümüze kadar geçen dönemde tarihe adlarını yazdırmış önemli isimlerin yer aldığı gösteri “Mapping Show” yöntemiyle Galata Kulesi’ne yansıtıldı. Lazer gösterisi eşliğindeki şovun sonunda Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür ve Sanat Yönetmeni Murat Karahan, İstiklal Marşı’nın ilk iki kıtasını seslendirdi. “Gururlan” sözleriyle başlayan görsel şovda, Türklerin Orta Asya’dan Anadolu’ya gelişi, Malazgirt Savaşı, İstanbul’un fethi, Çanakkale Savaşı ve 15 Temmuz görüntülerine yer verildi.
Şovda, Mustafa Kemal Atatürk, Fatih Sultan Mehmet, İkinci Abdülhamit, Onbaşı Nezahat ve Ömer Halisdemir’in görsellerinin yanı sıra Mehmet Akif Ersoy’un fotoğrafları da kullanıldı. (MB-
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