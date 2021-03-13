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13 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okuyan Aye, duygulandırdı

İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okuyan Aye, duygulandırdı

Aye Mugir'in İstiklal Marşı okuması

Depremzede Depremzede Çocuklar Deprem Konteyner Kent 

-hediye verilmesi
-genel ve detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını ezbere okuyan Suriye göçmeni 16 yaşındaki Aye Mugir, hem duygulandırdı hem de taktir topladı. Aye’ye Türk Bayrağı ve kitap hediye edildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Gençlik Merkezi tarafından İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma etkinlikleri kapsamında Aşağı Demirtaş konteyner kentte kalan depremzede çocuklar ve gençler için etkinlik düzenlendi.
Düzenlenen etkinlikte Elazığ Gençlik Merkezi Gönüllüsü Suriye göçmeni Aye Mugir (16), İstiklal Marşı'nın on kıtasını ezbere okudu. Aye’nin İstiklal Marşını ezbere okunması hem duygulandırdı hem de takdir topladı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, Aye Mugir’e teşekkür ederek Türk Bayrağı ve " İstiklal Marşımızın Açıklaması" adlı tahlil kitabını hediye etti.
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