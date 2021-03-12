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12 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
İstiklal Marşı'nı işaret diliyle seslendirdiler

İstiklal Marşı'nı işaret diliyle seslendirdiler

ÜNİVERSİTE TARAFINDAN HAZIRLANAN VİDEO

( MANİSA ) MANİSA

Gaziler Sosyal Medya İşaret Dili Akkale Öğrenciler 


- İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencilerinin işaret diliyle okudukları İstiklal Marşı, üniversitenin Protokol Basın ve Halkla İlişkiler Birimince hazırlanan kliple, Manisa Celal Bayar Üniversitesi sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. İstiklal Marşının kabulünün 100. yılı nedeniyle bir mesaj yayımlayan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, “Milli Mücadele’nin tüm kahramanlarını ve Milli Mücadele’yi destanlaştıran İstiklâl Marşımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 100. yıldönümünü kutluyor; başta bu büyük eseri milletimize armağan eden Mehmet Âkif Ersoy olmak üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisi’mizin bütün üyelerini, Çanakkale ve İstiklâl Savaşı’mızın şehit ve gazilerini saygı, rahmet ve şükranla anıyorum.” ifadelerine yer verdi. Üniversite görüntüleri eşliğinde öğrencilerin İstiklal Marşını işaret diliyle seslendirdiği video sosyal medyada da yoğun ilgi gördü.
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