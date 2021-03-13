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13 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İstiklal Caddesinde pandemi unutuldu

İstiklal Caddesinde pandemi unutuldu

İstiklal Caddesinden görüntü

Uttu Trol 

-Taksim Meydanından görüntü
-Genel detaylar

( İSTANBUL ) -- Yeni normalde İstiklal Caddesinde anormal görüntü- İğne atsan yere düşmez dedirten manzara İSTANBUL

- Yeni normalin kısıtlamasız ikinci cumartesi gününde İstiklal Caddesinde normalin üzerinde bir yoğunluk vardı. Korona virüse rağmen ağzına kadar dolan caddenin bu görüntüsü korkuttu. Yeni kontrollü normalleşme sürecinin kısıtlamasız ikinci cumartesi gününde Taksim ve İstiklal Caddesinde normalin üzerinde bir yoğunluk vardı. Korona virüsle mücadele kapsamında yapılan tüm uyarılara rağmen caddelere akın eden vatandaşlar sosyal mesafe kuralını unuttu. Cadde bu görüntüsüyle pandemi öncesi halini aratmazken, “İğne atsan yere düşmez” deyimi de gerçek oldu. (SA-ZA-
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