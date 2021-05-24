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24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İstiklal Caddesinde ‘iğne atsan yere düşmeyecek’ dedirten yoğunluk

İstiklal Caddesinde ‘iğne atsan yere düşmeyecek’ dedirten yoğunluk

Taksim Meydan ve İstiklal Caddesi’nde bulunan vatandaşlardan görüntü

Polis Hafta Sonu Kalaba Alabalık Polis Ekipleri 

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( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’daki güzel havayı gören vatandaşlar İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanına akın etti. Korona virüs tedbirlerinin unutulduğu yoğunluk adeta ‘İğne atsan yere düşmeyecek’ dedirtti. Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası haftanın ilk iş günü sonunda Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde insan seli yaşandı. Hafta içi her gün saat 21:00 itibariyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına kısa bir süre kala vatandaşların yoğunluk oluşturduğu görüldü.
Korona virüse rağmen kalabalık içerisinde yiyecek ve içecek tüketerek sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal eden vatandaşlara polis ekipleri uyarılarda bulundu. İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanındaki korkutan yoğunluk adeta ‘İğne atsan yere düşmeyecek’ dedirtti. (MEA- MB-
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