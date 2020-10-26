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26 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- İstiklal Caddesinde drone destekli korona virüs denetimi

- İstiklal Caddesinde drone destekli korona virüs denetimi

Maske takmayanlar

Polis İngilizce Polis Ekipleri 

-Uyarılanlar
-Drone ile uyarı yapılması
-Belediye
-Detay
-GÖRÜNTÜ-SÜMER_AVCI_DENETIM

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstiklal Caddesinde polis ekipleri, drone destekli maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı. Maske takmayan vatandaşları tek tek uyarıp, maskesi olmayanlara ise maske verdi. Korona virüs ile mücadele kapsamında İstiklal Caddesi'nde, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı toplum destekli polisler ve İHA Büro Amirliği ekipleri, drone destekli maske ve sosyal mesafe denetimi gerçekleştirdi. Drone ile caddede dolaşanlara Türkçe ve İngilizce maske ve sosyal mesafe uyarısı yapıldı. Caddede devriye gezen ekipler, maske takmayan vatandaşları uyarıp, maskesi olmayanlara maske verdi. Beyoğlu Belediyesi'de stand kurarak vatandaşlara maske verdi. Bazı vatandaşların ise maskeleri takmaması dikkat çekti. “Herkes maskesini taksın, kendi sağlığı için” Herkes maskesini taksın diyen Kerem Şifalı “Herkes maskesini taksın, kendi sağlığı için. Kendi sağlığını düşünmüyorsa başkasının sağlığını düşünsün” İfadelerini kullandı. (SA-ZA-
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