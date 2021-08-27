Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
İstiklal Caddesinde bir otelin bodrum katında yangın
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
İstiklal Caddesinde bir otelin bodrum katında yangın

İstiklal Caddesinde bir otelin bodrum katında yangın

Otelden görüntü

Yabancı Turist Yangın Alabalık Polis Ekipleri Yangına Müdahale 

-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları
-Polisin vatandaşları uzaklaştırması
-Kalabalıktan görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL )- Otelde kalanlar tahliye edilirken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü İSTANBUL

- İstiklal Caddesindeki bir otelin bodrum katında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın paniğe sebep oldu. Cadde üzerinde bulunan otel tedbir amacıyla tahliye edildi. Yangın, saat 23.30'da Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi Bekar Sokak üzerinde bulunan bir otelin bodrum katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, yerli ve yabancı turistlerin yoğunlukta olduğu İstiklal Caddesindeki bir otelin bodrum katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanların yükselmesi nedeniyle İstiklal Caddesinde panik yaşanırken, tedbir amaçlı otelde kalanlar tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri otel çevresinden vatandaşları uzaklaştırırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahaleyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Otelde inceleme yapan ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı